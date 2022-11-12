وذكرت شبكتا "سي إن إن" و"سي بي إس" التلفزيونيّتان أنّ رائد الفضاء السابق مارك كيلي تغلّب على خصمه الجمهوري بليك ماسترز في هذه الولاية الجنوبيّة الغربيّة.

وتبقى ولاية نيفادا نقطة الحسم الفاصلة، ففي حال فاز الديمقراطيون بمقعدها، سيتمكنون من السيطرة على مجلس الشيوخ.

وفي وقتٍ لم تظهر النتائج النهائيّة بعد، يبدو أنّ الديموقراطيّين نجحوا في الحدّ من خسائرهم.

وبعد مرور أيّام عدّة على الاقتراع، تَواصل فرز الأصوات وسط أجواء من التشويق، فيما لم تُحسم بعد سيطرة أيّ حزب على الكونغرس.

وبدا أنّ الجمهوريّين في طريقهم إلى الحصول على الغالبيّة في مجلس النوّاب، لكن ما زالت تنقصهم سبعة مقاعد.