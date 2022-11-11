وذكر متحدث باسم الوزارة، أن "رصد البكتيريا لا يشكل خطرا على العامة في هذه المرحلة"، مشيرا إلى أن "السلطات اتخذت خطوات لحماية موارد المياه الإسرائيلية، والرقابة المنتظمة على أي تلوث محتمل للمياه، خصوصا في الشمال".

وقال المتحدث في بيان: "في عينات سحبتها وزارة الصحة على مدى الأيام القليلة الماضية، أثبتت الفحوص تلوث عينة من خزان يارموكيم شمالي البلاد بالكوليرا".

وأضاف: "منشأ البكتيريا على الأرجح هو سوريا، بالنظر إلى التفشي المنتشر هناك"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ووفقا لجمعية مياه وادي الأردن الإسرائيلية، فإن مياه الخزان الملوث تستخدم في الري.

وجرى تأكيد أول إصابة في التفشي الأحدث للكوليرا في سوريا في أغسطس، وفق بيانات منظمة الصحة العالمية. وانتشر المرض منذ ذلك الحين في أنحاء سوريا، ووصل الشهر الماضي إلى لبنان.

وينتشر مرض الكوليرا عادة بسبب تلوث المياه أو الطعام أو الصرف الصحي. ويمكن للمرض التسبب في إسهال حاد وجفاف قد يؤدي للوفاة إذا لم يتم علاجه.