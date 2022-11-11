قال الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مشاركته في مؤتمر COP27 الذي يبحث سبل مواجهة تحديات التغير المناخي:
- مهمتنا تجنب كارثة بيئية والانتقال للطاقة الخضراء.
- الجفاف والفيضانات تعصف بدول في القارة الإفريقية من جراء التغيرات المناخية التي تشهدها.
- تغير المناخ أضعف عدة دول حول العالم.
- حققنا تقدما في الاستثمار وعملنا على تهيئة البنية التحتية من أجل الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
- ملتزمون بمكافحة التغير المناخي وتوفير موارد الطاقة النظيفة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري.
- سنقلل انبعاثات الغازات الدفيئة.
- حياة الكوكب في خطر.
- نعلن تقديم 150 مليون دولار لتأقلم الدول الإفريقية مع التحديات التي تواجهها من جراء التغير المناخي.
- الولايات المتحدة ستحقق أهداف وقف الانبعاثات تماشيا مع أهداف اتفاقية باريس بحلول عام 2030.
- نعيش أياما صعبة ونواجه تحديات ناجمة عن تداعيات الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا.
- أزمة المناخ تتعلق بالأمن البشري والاقتصادي.
- الولايات المتحدة وألمانيا تتعهدان بتقديم 500 مليون دولار لتمويل تحول مصر إلى الطاقة النظيفة.
- يجب مساعدة الدول النامية للانتقال إلى الطاقة النظيفة.
- يجب أن تكون مصادر الطاقة مؤمنة من خلال الابتكار.