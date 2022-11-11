وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة إن منطقة خيرسون: "تابعة لروسيا الاتحادية".

وأضاف في أول تعليق للرئاسة الروسية على انسحاب قواتها من خيرسون الذي أعلن الأربعاء: "لا يمكن أن يكون هناك تغيير. الرئاسة الروسية غير نادمة على الاحتفال الكبير الذي أعلن خلاله فلاديمير بوتين في سبتمبر ضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا وبينها خيرسون".

ورفض بيسكوف التعليق على الانسحاب من خيرسون الذي يشكل نكسة قوية بعد 9 أشهر على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفي حين كانت هذه المدينة، العاصمة الإقليمية الأوكرانية الوحيدة، التي احتلتها روسيا.

الانسحاب الروسي

أعلنت روسيا الجمعة أنها استكملت سحب قواتها من الضفة الغربية لنهر دنيبرو بعدما أكدت أنها اتخذت "قرارا صعبا" بالانسحاب في ظل تقدم القوات الأوكرانية.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: "اليوم عند الساعة الخامسة صباحا بتوقيت موسكو، استُكمل نقل الجنود الروس إلى الضفة الشرقية من نهر دنيبرو. لم تترك قطعة واحدة من المعدات العسكرية والأسلحة على الضفة الغربية".