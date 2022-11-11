واقترحت مجموعة من السياسيين المقربين لترامب على الرئيس السابق، تأجيل موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، إلى ما بعد جولة الإعادة بمجلس الشيوخ في جورجيا في ديسمبر، حسبما نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة".

وتعرض ترامب لضربة قوية بعد الأداء المخيب للآمال من المرشحين اليمينيين الذين أيدهم في انتخابات التجديد النصفي، وخصوصا مع هزيمة المرشح الجمهوري محمد أوز في ولاية بنسلفانيا، وهو ما جعل عدم اليقين يخيم على الحزب الذي سيسيطر على مجلس الشيوخ.

ووفق المصادر التي تحدثت للصحيفة البريطانية، فإن ترامب متردد بشأن الإعلان عن حملته الرئاسية لعام 2024 الأسبوع المقبل كما كان قد خطط لذلك.

توجيهات متباينة