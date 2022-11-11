كان الديمقراطيون متفائلين بحذر بأن تقدم السيناتور مارك كيلي سيصمد في أريزونا ونيفادا، وبعده السيناتور كاثرين كورتيز ماستو، ويعتقدون أن بطاقات الاقتراع البريدية من المناطق الحضرية ستساعدهم في اللحاق بهم.

واتفق بعض الجمهوريين في السر على أن مرشحيهم قد يخسرون، لكن آخرين في الحزب الجمهوري أعربوا عن ثقتهم في أن بليك ماسترز سيتقدم في ولاية أريزونا وأن آدم لاكسالت سيظل متقدما في نيفادا.

ويحتاج شاغلو المناصب الديمقراطية إلى الفوز في ولايتين على الأقل من الولايات الثلاث (جورجيا- أريزونا- نيفادا) للاحتفاظ بالسلطة.

وحتى لو أصبح الجمهوريون في نهاية المطاف الأغلبية في مجلس النواب، فإن استمرار سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ سيحافظ على قدرة الرئيس جو بايدن على تأكيد مرشحيه القضائيين وتعييناته الإدارية.

ولا يتوقع المسؤولون في أريزونا ولا نيفادا إنهاء العد قبل عطلة نهاية الأسبوع، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

في غضون ذلك، بدأت الأموال تتدفق على جورجيا لخوض سباق الإعادة في 6 ديسمبر الذي قد يحدد الأغلبية في مجلس الشيوخ.

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