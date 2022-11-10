وقال مسؤولون لرويترز، إنه يُعتقد أن معظم الضحايا من المغتربين من الهند وبنغلادش، وإنهم حوصروا في الحريق.

وذكرت المفوضية العليا للهند في جزر المالديف على تويتر: "يغمرنا حزن عميق جراء الحريق المأساوي في ماليه والذي تسبب في خسائر بالأرواح، بما في ذلك رعايا هنود حسبما تشير التقارير".

ويمثل العمال المهاجرون من جنوب آسيا جزءا كبيرا من السكان في جزيرة المالديف.