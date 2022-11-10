وأوقف جوناثان توبي (44 عاما) وزوجته ديانا (46 عاما) في أكتوبر 2021، واعترفا بالتهم الموجهة إليهما في هذه القضية.

وأصدر القاضي حكما بالسجن لمدة أطول على الزوجة لأنها سعت إلى التقليل من أهمية دورها، واحتاجت إلى وقت أطول لقبول الاعتراف بمسؤوليتها.

وقال ماثيو أولسن الذي يشرف على ملفات الأمن القومي في وزارة العدل في بيان إنهما "تآمرا لبيع معلومات تتسم بالسرية الدفاعية، ما كان يمكن أن يعرّض الرجال والنساء في الجيش وأمن الولايات المتحدة للخطر".

حيثيات القضية