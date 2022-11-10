وخلال المقابلة الخاصة على هامش مؤتمر "كوب 27" المنعقد في شرم الشيخ بمصر، تطرق كليفرلي لعدد من القضايا، وجاءت تصريحاته كالآتي:

مصر بلد يدرك أهمية المياه وتحديات الأمن الغذائي التي تواجه عالمنا اليوم.

مصر تساعدنا في تحويل الأفكار إلى واقع بإيجاد طرق متجددة لتوليد الطاقة.

المملكة المتحدة خصصت مبلغ 1.5 مليار جنيه إسترليني بحلول 2025 للتأقلم المناخي.

منذ "كوب 26" حدثت أمور كثيرة منها الحرب الأوكرانية التي جعلتنا نعيد التفكير بطرق توليد الطاقة.

الدرس المتعلم من الحرب الأوكرانية أن علينا إيجاد مصادر طاقة متجددة ونظيفة.

الشتاء سيضغط على قطاع الطاقة، ولكننا نعمل مع شركائنا على تأمين إمداداتنا.

وفيما يتعلق بالحرب الروسية- الأوكرانية وموقف المملكة المتحدة منها قال كليفرلي:

- المملكة المتحدة ستواصل دعمها لأوكرانيا في دفاعها عن نفسها.

- نأمل أن تنتهي الأزمة الأوكرانية بحل عادل وملائم وصحيح قريبا.

- اتهامات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للغرب مضللة، وتهدف لشغل الشعب الروسي والعالم عن الحقيقة.

- بوتين اعتقد أن الحرب في أوكرانيا ستكون سهلة وسريعة ولكن ما حدث غير ذلك.

- علاقتنا مع الأوروبيين والأميركيين أصبحت أوثق بعد الأزمة الأوكرانية.

واختتم المسؤول البريطاني حديثه مؤكدا التزام بلاده بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.