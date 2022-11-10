وقال رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة مارك ميلي، إن الجيش الروسي تكبد خسائر بشرية تقدر بأكثر من 100 ألف جندي بين قتيل وجريح في أوكرانيا.

كما أشار إلى أن القوات الأوكرانية عانت "على الأرجح" من مستوى مماثل من الخسائر في الحرب.

وقال ميلي لمنظمة نادي نيويورك الاقتصادي، الأربعاء: "إنكم تنظرون إلى أكثر من 100 ألف جندي روسي قتلوا وجرحوا. ونفس الشيء على الأرجح في الجانب الأوكراني. هناك الكثير من المعاناة الإنسانية".

وأضاف المسؤول العسكري البارز أن 40 ألف مدني أوكراني قتلوا أيضا على الأرجح في الصراع، منذ بدء الهجوم الروسي.