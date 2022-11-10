ونجح معسكر بايدن في الحد من الأضرار التي كانت مرجحة، رغم أن التوقعات كانت تفيد بتقدم الجمهوريين على الديمقراطيين في مجلس النواب.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي:

• "أعتقد أنه كان يوما جيدا للديمقراطية ويوما جيدا للولايات المتحدة".

• "في حين كانت توقعات الصحافة والخبراء تشير إلى موجة حمراء، لم يحصل ذلك"، في إشارة إلى اللون الذي يعتمده الحزب الجمهوري.

• "الحزب الديمقراطي لم يخسر في الانتخابات مثلما خسر الجمهوريون في السنوات الأربع الماضية".

• "سنعمل على عدم عودة ترامب للبيت الأبيض".

• "الجمهوريون لم يحققوا انتصارا ضخما كما توقعوا".

• "أغلب الشعب الأميركي يدعم برنامجي الاقتصادي وإعادة بناء البنية التحتية ومواجهة التغير المناخي".

• "سأدعو زعيمي الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمناقشة السياسات في الفترة المقبلة".

• "أدعو لإنهاء الخلاف السياسي في البلاد والعمل على بناء المستقبل والخروج من الأزمة بشكل أقوى".