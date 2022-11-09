وحصلت زينب صاحبة الـ 25 ربيعا على 86 بالمئة من الأصوات، لتفوز في منطقة مجلس الشيوخ رقم 63، والتي تضم أجزاء من جنوب مينيابوليس وريتشفيلد.

وباتت عضو الحزب الديمقراطي أول امرأة صومالية ومن أصول إفريقية تنضم لمجلس الشيوخ في ولاية مينيسوتا.

وحتى الآن، يتواصل فرز الأصوات في الانتخابات النصفية الأميركية التي يتم فيها اختيار جميع أعضاء مجلس النواب ونحو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ إلى جانب عدد من حكام الولايات.

ولا يحتاج الجمهوريون إلا للفوز بـ6 مقاعد إضافية في مجلس النواب، وبمقعد إضافي في مجلس الشيوخ، ليحظوا بأغلبية الكونغرس، في الوقت الذي يرى مراقبون أن لتلك الانتخابات تأثيرات كبيرة في مسار السلطة الأميركية وقراراتها المستقبلية.

وفي أول تعليق لها، قالت زينب: "يشرفني أن أكون أهلا لأصوات الذين وضعوا ثقتهم بي لأكون سيناتور الولاية القادم. ممتنة للغاية لأصدقائي وعائلتي وموظفي الحملة والمتطوعين الذين جعلوا هذه الليلة التاريخية ممكنة ولإيمانهم الراسخ بي طوال هذه الحملة".

وشددت على أن هناك "عمل مهم ينتظرنا لبدء العمل لتحسين حياة سكان مينيسوتا، ولا أطيق الانتظار".

وأضافت: "عندما فكرت لأول مرة في الترشح لمنصبي، كان ذلك لأنني أردت أن أجعل حياة الناس أسهل، وليس أصعب، إنه ليس مجرد شعار حملة، إنها عبارة تعني لنا الكثير".

وواجهت زينب الجمهوري شون هولستر، إلا أن الدائرة 63 سارت على نهجها القديم، إذ لطالما ما تنتخب المرشحين الديمقراطيين.

وبجانب العمل على إصلاح الشرطة، حددت زينب أولوياتها في السعي لمواجهة حوادث الكراهية، بما في ذلك الهجمات على المسلمين ومؤسساتهم.

من هي زينب محمد؟