ردا على تقارير إعلامية تحدثت عن غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن "قمة العشرين" في منتجع بالي بإندونيسيا، كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا قرار نهائي بشأن تلك المشاركة.