الصور التي قدمتها شركة (بلانيت لابس بي.بي.سي.) الأميركية تسلط الضوء على التغييرات التي طرأت على المقبرة في ستاري كريم، وهي بلدة محتلة تقع شمال غرب المدينة.

تظهر مقارنة بين صور التقطت في 24 مارس الماضي، عندما تعرضت ماريوبول لهجوم روسي، وصورة التقطت في 14 أكتوبر، بعد أشهر من سقوط المدينة، توسعا كبيرا في الأطراف الجنوبية للمقبرة.

ويبدو أن مساحة تبلغ حوالي 1.1 كيلومتر مربع (أقل من نصف ميل مربع) قد تم حفرها حديثا خلال تلك الفترة في الزاوية الجنوبية الغربية للمقبرة.

كما تم حفر مساحة أخرى تزيد قليلا عن نصف كيلومتر مربع في الجيب الجنوبي الشرقي من المقبرة.

عدد الأشخاص الذين دفنوا في المقبرة خلال فترة 7 أشهر تقريبا ما زال غير واضح.

قدر مركز "سنتر فور إنفورميشن ريزيليانس"- منظمة غير ربحية مقرها لندن متخصصة في التحقيقات الرقمية ورصدت مقبرة ستاري كريم- أنه تم حفر أكثر من أربعة آلاف وستمائة قبر منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال المركز إنه لا يستطيع تقدير عدد الجثث المدفونة

كان برنامج "بانوراما"، الذي تقدمه محطة بي بي سي، أول من قد تقريرا عن تحليل المركز.