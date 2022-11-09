ومع إغلاق صناديق الاقتراع في عدد كبير من الولايات، الثلاثاء، فإن النتائج الأولية لن تغير ميزان القوى في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون حاليا.

أبرز النتائج الأولية وآخر الأخبار:

• فوز السيناتور الجمهوري الحالي تيم سكوت في ساوث كارولينا.

• فوز الجمهوري تود يونغ في إنديانا.

• فوز الجمهوري راند بول في كنتاكي.

• فوز الديمقراطي بيتر ويلش في فيرمونت.

• مركز أبحاث أميركي: فوز الجمهوري مايك لي على المستقل إيفان مكمالن بمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية يوتا.

• فوز الديمقراطي جون فيترمان بمقعد مجلس الشيوخ في ولاية بنسلفانيا متغلبا على الجمهوري محمد أوز.

• إعادة انتخاب الجمهوري رون ديسانتيس الطامح لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2024 حاكما لفلوريدا.

• حافظت الجمهورية كاي آيفي على منصبها حاكمة لولاية ألاباما.

• فاز الديمقراطي ويس مور بانتخابات حاكم ولاية ميريلاند، ليكون بذلك أول حاكم من أصل إفريقي للولاية.

• الديمقراطية مورا هيلي تصبح أول امرأة أميركية تجهر بمثليتها تنتخب حاكمة لولاية في ماساشوستس.

• زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر يحتفظ بمقعده عن ولاية نيويورك.

• الجمهوري كريس سونونو يفوز بإعادة انتخابه لمنصب حاكم ولاية نيو هامبشاير.

• محكمة أريزونا ترفض طلبا جمهوريا بتمديد فترة التصويت في مقاطعة ماريكوبا.

• الديموقراطي كريس فان هولن يهزم منافسه الجمهوري كريس تشافيه في سباق مقعد مجلس الشيوخ في ولاية ميريلاند.

• الجمهوري هوفن يفوز بمقعد نورث داكوتا على حسابه منافسه الديموقراطي كريستيانسن.

• الديمقراطي دوكوورث يهزم منافسه سالفي في مجلس الشيوخ بولاية إلينوي.

ويجري الانتخاب على 35 مقعدا في مجلس الشيوخ من أصل 100، وجميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435.

والجمهوريون الأوفر حظا إلى حد بعيد في الفوز بالمقاعد الخمسة التي يحتاجونها للسيطرة على مجلس النواب، لكن السيطرة على مجلس الشيوخ قد تحسمها سباقات محتدمة في بنسلفانيا ونيفادا وجورجيا وأريزونا.

وهناك أيضا تنافس على منصب الحاكم في 36 ولاية، كما تجري 5 ولايات استفتاءات حول الحق في الإجهاض.

ومن غير المحتمل ظهور النتيجة النهائية في أي وقت قريب.