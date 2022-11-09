وحسب أرقام وإحصاءات رسمية، فقد تجاوزت التكلفة الإجمالية لانتخابات التجديد النصفي 16.7 مليارات دولار، وهو رقم أعلى من ضعف الرقم القياسي السابق الذي رصد عام 2018 بواقع 7.1 مليار دولار.

وأنفق المرشحون الفيدراليون واللجان السياسية 8.9 مليارات دولار، بينما دفع مرشحو الولايات ولجان الأحزاب ولجان إجراءات الاقتراع 7.8 مليارات دولار في الدعاية.

الإنفاق الأعلى

وقالت المديرة التنفيذية لمنصة "أوبن سيكرتس" المسؤولة عن رصد الأرقام شيلا كرومهولز، إن "أي انتخابات نصفية أخرى لم تشهد نفس القدر من إنفاق الأموال على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي، مثل انتخابات 2022".

وأكدت المتحدثة: "استنادا إلى البيانات التي أبلغ عنها للجنة الانتخابات الفيدرالية حتى 1 نوفمبر، تم بالفعل إنفاق ما يزيد قليلا على 7.5 مليار دولار على انتخابات التجديد النصفي الفيدرالية لعام 2022، ومن المتوقع أن ينفق المرشحون الفيدراليون واللجان السياسية 8.9 مليارات دولار".

إلا أن مديرة البحث والاستراتيجية في المنصة ذاتها سارة براينر، قالت إن "التبرعات والمانحين أسهموا بشكل قوي في الأرقام القياسية التي رأيناها في وقت سابق من هذا العام"، لكنها توقعت تراجعا كبيرا في حجم هذا الإنفاق خلال الفترة المقبلة.

أغلى السباقات

وتشهد 5 ولايات الإنفاق الأعلى في سباقات الكونغرس الأميركي، وهي بنسلفانيا وجورجيا وأريزونا ونيفادا وويسكونسن.

واجتذبت هذه الولايات أكبر قدر من الإنفاق الخارجي خلال الانتخابات، سواء من الديمقراطيين أو الجمهوريين، نظرا لاحتدام الصراع فيها، كما أنه من المتوقع ارتفاع وتيرة جمع التبرعات من قبل الحزبين لدعم المرشحين.

وتذهب أموال الداعمين في هذه الانتخابات على الحملات الدعائية وتنفيذ بعض الوعود الانتخابية، وتخصيص جزء منها للإصلاحات عامة وتطوير البنية التحتية.