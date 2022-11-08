ويشمل استعداد السلطات العنف الذي يقف وارءه متطرفون، إلى جانب الهجمات الإلكترونية والتضليل على وسائل التواصل الاجتماعي و"ترهيب الناخبين".

وقال أحد مسؤولي وزارة العدل في تصريحات لوسائل الإعلام: "أعتقد أننا مستعدون على أكبر قدر ممكن"، مضيفًا أنه بالرغم من ذلك فإن الناس "قلقون ومتوترون".

كما سيتعامل مكتب التحقيقات الفدرالي مع عمليات التزوير والانتهاكات المحتملة للحقوق المدنية وقضايا تمويل الحملات الانتخابية، وكذلك التهديد الذي يتعرض له العاملون في تنظيم الانتخابات.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي إن التهديدات الأعلى تأتي في الولايات التي اعترض فيها الرئيس السابق دونالد ترامب على نتائج انتخابات 2020، مثل أريزونا وكولورادو وجورجيا وميشيغان وبنسلفانيا ونيفادا وويسكونسن.

فضلاً عن ذلك، سيقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بنشر عدد من أفراده في مراكز الاقتراع للتعامل مع جرائم الانتخابات على الأرض.

ويرتقب أن يتواصل أؤلئك الأفراد مع وكالات انفاذ القانون الأخرى للتحقيق في أي تهديدات لمراكز الاقتراع.