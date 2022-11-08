فقد نقلت صحيفة "فيدوموستي"، عن مصدر مقرب من الرئاسة الروسية، قوله إن "بوتين لن يذهب إلى قمة العشرين في بالي"، مضيفة أن "وزير الخارجية سيرغي لافروف سينوب عنه خلال أعمال القمة".

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، قال أمس الأحد إنه سيتم الإعلان عن قرار بوتين بشأن المشاركة في القمة التي ستعقد يومي 15 و16 نوفمبر المقبل في الجزيرة الإندونيسية.

وقال بيسكوف للصحفيين: "سنبلغكم جميعا عند اتخاذ القرار" بشأن الرحلة إلى قمة مجموعة العشرين، مضيفا "سنعلن خلال الأسبوع عن قرار الرئيس فلاديمير بوتين بشأن مشاركته أو عدمها في القمة".

يذكر أن بوتين كشف، في أواخر أكتوبر الماضي، أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيشارك في قمتي "مجموعة العشرين" و"منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ’آبيك‘" المقبلتين خلال شهر نوفمبر الجاري.

وقال بوتين للصحفيين عقب قمة ثلاثية جمعته بقادة أرمينيا وأذربيجان، "لا، هذا القرار (المشاركة في قمتي العشرين وأبيك) لم يُتخذ بعد".

كان الناطق باسم الكرملين، بيسكوف قد أعلن، في 7 أكتوبر الماضي، أن روسيا ستشارك في قمة مجموعة العشرين، لكن شكل المشاركة لم يتم تحديده بعد.

وتنعقد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا ‏والمحيط الهادئ "آبيك"، في تايلاند يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، وتترأس تايلاند المنتدى لعام 2022، كما تستضيف جميع فعالياته، بما فيها الفعالية الرئيسية، قمة زعماء اقتصادات دول آسيا والمحيط الهادئ.

قبل الكشف عن عدم مشاركة بوتين: