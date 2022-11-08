وكان ذلك أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في تاريخ نيوزيلندا.

وقال كريس أبراهام المتحدث باسم محكمة الاستئناف لرويترز إنه لم يُحدد في هذه المرحلة موعد جلسة لنظر الاستئناف، وفقا لوكالة رويترز.

يشار إلى أن برينتون تارانت، وهو مواطن أسترالي، كان قد اقتحم المسجدين وأطلق النار عشوائيا من سلاح نصف آلي على المسلمين المتجمعين لأداء صلاة الجمعة وبث عمليات القتل على الهواء مباشرة باستخدام كاميرا مثبتة في رأسه.

محاكمة السفاح

قال قاضي المحكمة العليا كاميرون ماندر في كرايستشيرش إن الحكم بمدة محددة لن يكون كافيا.

عند إصدار الحكم قال القاضي أيضا "جرائمك تنضح بشر هائل لدرجة أنه حتى لو تم احتجازك حتى وفاتك فلن تستنفد متطلبات العقوبة والإدانة".

وصفه القاضي بالقول: "أنت، بحسب تقديري، خال من أي تعاطف مع ضحاياك".

الاتهام والحكم