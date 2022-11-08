وقالت: "سأخرج، وإذا استقر الأمر وشعرت براحة أكبر، فربما أعود، ولكن اعتبارا من الليلة، انتهيت من استخدام تويتر".

وغادر مجموعة من النجوم، منصة تويتر، ومن بينهم: