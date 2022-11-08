وجاءت تصريحات ترامب عشية انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، الثلاثاء، التي أعادته بقوة إلى المشهد السياسي، حيث يدعم مرشحي الحزب الجمهوري في انتخابات الكونغرس ومناصب حكام الولايات، في مواجهة مرشحي الحزب الديمقراطي.

وألقى ترامب بحديثه خلال تجمع انتخابي لأنصاره في ولاية أوهايو، في اليوم الأخير للحملات الانتخابية قبل يوم التصويت الثلاثاء.

وقال ترامب: "سألقي إعلانا كبيرا يوم الثلاثاء 15 نوفمبر في (مقر إقامته) في مار إيه لاغو بولاية فلوريدا"، وقوبل الأمر بهتاف من طرف أنصاره.

ولم يخض الرئيس الأميركي السابق في التفاصيل أكثر من ذلك، مكتفيا بالقول: "لا نريد شيئا يصرف نظرنا عن أهمية الغد (يوم انتخابات التجديد النصفي)".

ويعزز هذا الكلام التكهنات والتقارير التي أشارت إلى أن ترامب ينوي الترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية في عام 2024، ويعتقد كثير من الجمهوريين أن الرئيس السابق حسم أمره في هذا المجال.

وكان تقرير إخباري أورده موقع "أكسيوس"، الأسبوع الماضي، أفاد بأن لدائرة الضيقة المحيطة بترامب تناقش إعلان ترشحه لخوض السباق نحو البيت الأبيض.

وأضاف الموقع أن الموعد المتوقع لهذا الإعلان هو 14 نوفمبر الجاري، أي بعد أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.

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