ويأتي هذا التطور بعدما تمكنت الغواصة التي تعمل بالطاقة النووية من اجتياز اختبار إطلاق صاروخ بالستي، الخميس الماضي، وذلك ضمن الاختبارات الأخيرة التي تجريها الغواصة قبل دخولها الخدمة في البحرية الروسية.

وأطلقت الغواصة الصاروخ "بولافا" العابر للقارات مع رأس حربي فارغ من موقعها في شمال البحر الأبيض نحو هدف في أقصى الشرق الروسي.

وصمم الصاروخ "بولافا"، الذي دخل الخدمة بين عامي 2007-2008، من أجل حمل رؤوس نووية تطلق من الغواصات، ويصل مداه إلى أكثر من 8 آلاف كيلومتر، بحسب موقع "missilethreat" المتخصص في الصواريخ البالستية وصواريخ "كروز".

وتعد الغواصة "سوفورف" الثانية من نوع "بوري- إيه"، التي تبنيها روسيا لتحل مكان غواصات صنعت إبان عهد الاتحاد السوفيتي.

وتقول موسكو إنها مزودة بنظام الملاحة الأكثر تطورا، إلى جانب أجهزة السونار الحديثة وصواريخ عابرة للقارات والطوربيدات، أي الصواريخ المضادة للقطع البحرية.