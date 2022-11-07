ففي تعليق له على هذه الأنباء، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن "الأنباء والمعلومات الواردة في وسائل الإعلام الغربية بشأن وجود مفاوضات بين مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جيك سوليفان ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف هي كاذبة".

وأضاف بيسكوف قائلا "ليس لدينا ما نقوله بشأن هذا المنشور.. الصحف الأنجلو ساكسونية تنشر الكثير من الكذب، لذلك هنا تحتاج إلى الاتصال إما بالصحيفة أو بالبيت الأبيض"، بحسب ما نقل موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وكانت وسائل إعلام أميركية ذكرت، اليوم الاثنين، أن جيك سوليفان أجرى محادثات خاصة مع أوشاكوف وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف في الأشهر الأخيرة.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن سوليفان أجرى محادثات "لم يتم الكشف عنها" مع كبار المسؤولين الروس على أمل الحد من مخاطر امتداد الحرب في أوكرانيا أو تصعيدها إلى صراع نووي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين وحلفاء قولهم إن سوليفان أجرى محادثات سرية في الأشهر الأخيرة مع نظيره نيكولاي باتروشيف ويوري أوشاكوف.

ورفض البيت الأبيض التعليق على التقرير.

وجرت المحادثات التي وردت الأنباء بشأنها في الوقت الذي اتهم فيه الغرب موسكو بتكثيف الخطاب النووي، فيما اتهمت موسكو كييف مرارا وتكرارا بالتخطيط لاستخدام "قنبلة قذرة".