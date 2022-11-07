وقالت الدفاع الروسية في بيان أن قواتها تمكنت من صد وإحباط هجوم أوكراني على محور نيكولاف، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية قصفت محيط زابوروجيا بـ 7 قذائف خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية.

وجاء في إعلان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن الجيش الروسي صد هجوما شنته كتيبة تكتيكية أوكرانية في مقاطعة خيرسون.

وأوضح البيان: "صدت القوات الروسية، على محور ’كريفوي روغ‘، بإسناد من المدفعية، هجوم كتيبة مجموعة تكتيكية من القوات الأوكرانية في مناطق بلدات، دودتشاني ونوفايا كامينكا وبيلوغوركا، بمقاطعة خيرسون".

وأشار البيان إلى أنه تم إجبار العدو على التقهقر إلى مواقعه الأصلية. في الوقت نفسه، تم القضاء على أكثر من 110 عسكريين أوكرانيين وتدمير 11 عربة مدرعة و13 مركبة.

وأفادت وكالة ريا نوفوستي الروسية نقلا عن مصادر محلية بوصول دفعات ممن تمت تعبئتهم إلى مقاطعة زابوروجيا وإيعازات بنشرهم وتوزيعهم كخطوط دفاع أولية في محيط مدينة إينيرغودار .

وتتوقع التحليلات العسكرية هجوما أوكرانيا وشيكا على محاور إينيرغودار وبيردانسك ومحيط محطة زابوروجيا النووية.

محادثات مع كييف

وعن إمكانية إجراء مباحثات مع كييف، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو ما تزال منفتحة على المباحثات مع الطرف الأوكراني، إلا أنها في الظروف الحالية مستحيلة لأن كييف اتخذت مواقف جعلت قانونيا هذا الامر. غير ممكنا."

وفيما يختص بمشاركة الروسي في قمة العشرين، قال بيسكوف: "سنعلن خلال الأسبوع عن قرار الرئيس فلاديمير بوتين بشأن مشاركته أو عدمها في القمة".