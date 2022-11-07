وتوفرت عدة أرقام تعطي لمحة عن أهمية هذه الانتخابات التي يختار فيها الأميركيون كل أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 نائبا، ونحو ثلث أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100، وحكام 36 ولاية من أصل 50

وسرد موقع "بوليتكو" الإخباري الأميركي عددا من المعطيات بشأن الانتخابات: