أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن مستوى الإشعاع في زابوروجيا، حيث تقع أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، "طبيعي"، مشيرة إلى أن أوكرانيا حاولت استهداف محيط المحطة بقذائف وأن القوات الروسية ألحقت خسائر بنظيرتها الأوكرانية.