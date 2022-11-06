وذكرت الصحيفة نقلا عن المسؤولين في كييف أن "انقطاع التيار الكهربائي الكامل قد يتطلب إخلاء ما يقرب من 3 ملايين من سكان المدينة الباقين في العاصمة الأوكرانية".

ووصف تقرير الصحيفة الأميركية الوضع بـ"المروّع" مع تضرر 40 بالمئة من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، وقيام عمال البلدية باستحداث ألف ملجأ للتدفئة يمكن أن يتضاعف عددها، بينما يحاول المهندسون إصلاح محطات الطاقة التي تعرضت للقصف الروسي وسط نقص كبير في المعدات اللازمة لذلك.

ويقول التقرير إن الأضرار الكبيرة التي لحقت بقطاع الطاقة زادت من معاناة الأوكرانيين، الأمر الذي أجبر المسؤولين على التفكير في احتمال أن يؤدي المزيد من الضرر لجعل المعنيين عاجزين وغير قادرين على توفير الخدمات الأساسية.

وشدد رومان تكاتشوك، مدير الأمن في مجلس بلدية كييف على أنه "إذا استمرت روسيا في مثل هذه الهجمات فقد نفقد نظام الكهرباء بالكامل".

وأضاف تكاتشوك: "تم إخبار المسؤولين في العاصمة أنه من المحتمل أن يتلقوا إشعارا قبل 12 ساعة على الأقل بأن الشبكة على وشك الانهيار. إذا وصلنا لهذه النقطة سنبدأ في إبلاغ الناس وسنطلب منهم المغادرة".

وبحسب المسؤولين فإن الوضع يمكن التحكم به حتى الآن، ولا توجد مؤشرات على فرار ومغادرة أعداد كبيرة من المدنيين، محذرين من إمكانية تبدل الوضع "في حال توقفت الخدمات التي تعتمد على سلطة المدينة".

وأوضحوا أنه "إذا لم يكن هناك كهرباء، لن يكون هناك ماء ولا صرف صحي، ولهذا السبب تتخذ الحكومة وإدارة المدينة حاليا جميع التدابير الممكنة لحماية نظام إمدادات الطاقة".

إرهاب الطاقة