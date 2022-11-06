وبحسب "تاس"، فإن الجيش أسقط 5 صواريخ "هيمارس" من أصل 6، وقد تسبب الصاروخ الذي أصاب هدفه بأضرار في سد كاخوفكا.

واتهمت السلطات الموالية لروسيا في خيرسون، الثلاثاء، القوات الأوكرانية، بالتحضير لشن هجوم على سد كاخوفكا وإغراق المنطقة الخاضعة للسيطرة الروسية.

وأعلنت السلطات الموالية لروسيا في خيرسون، الثلاثاء، بتوسيع مناطق إجلاء السكان من المنطقة الواقعة جنوبي أوكرانيا.

وأشارت مصادر إلى أن عملية الإجلاء الجديدة ستتوسع 15 كيلومترا إضافية لتشمل 7 بلدات إضافية.

سلاح السدود

في الأيام الأخيرة، تتالت تحذيرات، من موسكو وكييف بشأن أن تفجير سد "كاخوفكا" الضخم في خيرسون، سيغرق منطقة واسعة، ويودي بحياة الآلاف.

ما أهمية سد "كاخوفكا"؟