أعلنت هيئة الإذاعة التنزانية الرسمية، الأحد، أن طائرة تابعة لشركة طيران "برسيشن آير" سقطت في بحيرة فيكتوريا لدى محاولتها الهبوط في مطار في بوكوبا.
وأضافت الهيئة أن 15 شخصا أُنقذوا حتى الآن، لكن لم يعرف بعد عدد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة وما إذا كان الحادث قد أدى إلى سقوط قتلى.
وذكر التقرير أن الطائرة أقلعت من مطار العاصمة دار السلام وسقطت في بحيرة فيكتوريا هذا الصباح بسبب عاصفة وأمطار غزيرة.
ويقع مطار بوكوبا على سواحل فيكتوريا، كبرى بحيرات إفريقيا.
وأظهرت لقطات مصورة وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة مغمورة بالكامل تقريبا، ولا يظهر سوى ذيلها.
وقالت هيئة الإذاعة التنزانية إن السلطات أرسلت قوارب إنقاذ ونشرت عمال طوارئ لمواصلة البحث وإنقاذ الناجين العالقين في الطائرة.
ودعت الرئيسة التنزانية سامية حسن إلى الهدوء بينما تتواصل عمليات الإنقاذ.
وكتبت على موقع تويتر: "تلقيت بحزن نبأ حادث طائرة بريسيشن آير.. فلنتحل بالهدوء في هذه اللحظة التي يواصل فيها رجال الإنقاذ مهمتهم بينما ندعو الله أن يساعدنا".
و"برسيشن آير" هي أكبر شركة طيران خاصة في تنزانيا.
ونشرت تقارير إخبارية صورا للطائرة شبه غارقة في البحيرة، مشيرة إلى أن أعمال الإنقاذ قد بدأت.
بحيرة فيكتوريا
- هي ثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم من حيث المساحة والأكبر في إفريقيا.
- هي أكبر بحيرة استوائية في العالم. تبلغ مساحتها 68870 كم مربع وقد أدى تشييد سد شلالات أوين على النيل في عامي 1949 و 1954 بسبب ارتفاع مستوى منسوب المياه في البحيرة بمعدل 90 سم إلى ارتفاع 1135م فوق سطح البحر.
- يبلغ عمق أعمق نقطة في البحيرة 82 م.
- ينبع من هذه البحيرة نهر النيل الأبيض وكان أول من تكلم عن هذه الحقيقة الرحالة العربي الإدريسي حوالي عام 1160.
- تعد بحيرة فيكتوريا إحدى البحيرات العظمى الأفريقية وتطل عليها 3 دول هي كينيا وأوغندا وتنزانيا.
- تضم البحيرة حوالي 3000 جزيرة أصبح بعضها وجهة لكثير من السياح.