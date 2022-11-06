وسجل المعدل القياسي السابق في 10 نوفمبر 2020، عندما بلغت الحرارة 22.4 درجة، بحسب الوزارة.

وقال خبير الأرصاد الجوية في وزارة البيئة الكندية دومينيك مارتل: "هذه هي المرة الأولى التي نسجل فيها درجة حرارة مماثلة في نوفمبر منذ بدأنا تسجيل البيانات. إنه معدل قياسي".

ويعود المعدل القياسي قبل الأخير إلى نوفمبر 1948، عندما بلغت الحرارة 21.7 درجة.

وارتفعت درجات الحرارة تدريجا منذ بداية الأسبوع، بسبب كتلة هواء دافئ من جنوب الولايات المتحدة.

وأكد خبير الأرصاد في تلفزيون "ميتيو ميديا" باتريك دوبليسيس، أن موجة الحر لن تستمر طويلا.

وحسب الخبير، فـ"من المتوقع أن يحدث تحول إلى الشتاء في منتصف نوفمبر تقريبا. قد يعني ذلك أول تساقط للثلوج في الموسم في مونتريال والمناطق المحيطة بها، مع حرارة تقترب من صفر درجة مئوية".