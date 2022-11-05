وأورد التلفزيون الرسمي أن الحرس الثوري نجح في إطلاق صاروخ يعمل بالوقود الصلب - أسماه حامل الأقمار الاصطناعية قائم 100.

ولم يعرض التلفزيون لقطات لعملية الإطلاق.

وذكرت وكالة أنباء "إرنا" الحكومية أن الصاروخ قادر على وضع قمر اصطناعي يزن 80 كيلوغراما في المدار على بعد 500 كيلومتر من الأرض.

وصرح الجنرال أمير علي حاجي زاده، قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري، بأنه يأمل أن يستخدم الحرس الصاروخ قريبا في وضع قمر اصطناعي جديد، يسمى ناهيد-1، في المدار.

وتقول إيران إن برنامجها للأقمار الاصطناعية، مثل أنشطتها النووية، يهدف إلى البحث العلمي وتطبيقات مدنية أخرى.

إلا أن واشنطن ودولا غربية أخرى تشكك في البرنامج لأنه يمكن استخدام نفس تكنولوجيا تطوير الصواريخ بعيدة المدى.