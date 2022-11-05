وذكرت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، السبت، أن الصواريخ انطلقت على بعد حوالي 130 كيلومترا (80 ميلا) باتجاه البحر الغربي لكوريا الشمالية.

وأطلقت كوريا الشمالية هذا الأسبوع عشرات الصواريخ في البحر، بما في ذلك صاروخ باليستي عابر للقارات أدى إلى تحذيرات بالإخلاء في شمال اليابان، وسيرت طائرات حربية داخل أراضيها.

ووصفت كوريا الشمالية أعمالها العسكرية بأنها رد مناسب على التدريبات الجوية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، والتي وصفتها بأنها عرض لـ"هستيريا المواجهة العسكرية" الأميركية.

وأرسلت الولايات المتحدة طائرتين قاذفتين من طراز "بي - بي 1" الأسرع من الصوت، السبت، فوق كوريا الجنوبية في الأيام الأخيرة من التدريبات المشتركة، في استعراض للقوة يهدف إلى ترهيب كوريا الشمالية بشأن نشاطها التجريبي المكثف.