وأعلن يفغيني بريغوجين الذي أكد أخيرا أنه أسس هذه المجموعة السرية للغاية ونشرها في دول في أميركا اللاتينية وإفريقيا وأوكرانيا، افتتاح المكتب في يوم الوحدة الوطنية في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لشركته كونكورد.

وافتتح المبنى المؤلف من طوابق عدة بواجهة زجاجية وعليه لافتة بيضاء كبيرة مكتوب عليها "فاغنر" الجمعة.

وكان أفراد يرتدون أزياء مموهة يتجوّلون في الممرات الرمادية للمبنى، وهم يتجولون في قاعة عرض تضم مسيّرات.

وقال بريغوجين في بيانه: "مهمة مركز فاغنر هي توفير بيئة مريحة لتوليد أفكار جديدة بغية تحسين القدرة الدفاعية لروسيا".

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولد في7 أكتوبر 1952 بمدينة لينينغراد ، التي تحول اسمها لاحقا في عام 1991 إلى سانت بطرسبرغ، وهي ثاني أكبر مدينة روسية ورابع أكبر مدن أوروبا من حيث عدد السكان.