وقال حاكم الولاية لويس ماركانو إنه تم العثور على ست جثث في مدينة بويرتو لا كروز، وعلى جثة أخرى لطفل في مدينة غوانتا القريبة.

ولقي ما يقرب من 80 شخصا مصرعهم في البلاد في الأسابيع الأخيرة بسبب الأمطار الغزيرة، بما في ذلك 54 في انهيار أرضي في 8 أكتوبر، وفقا لتقارير رسمية.

وتم نشر ألف من عمال الإنقاذ والمتطوعين في أنزواتيغوي، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

هطولات استثنائية