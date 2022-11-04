وتشمل الحزمة الجديدة تمويل تجديد صواريخ "HAWK" للدفاع الجوي لإدراجها في حزم السحب الرئاسي المستقبلية.

وضمت قائمة المساعدات 45 دبابة من طراز "T-72B" مجددة مع بصريات واتصالات ودروع متطورة، إضافة إلى 1100 نظام جوي تكتيكي من طراز Phoenix Ghost بدون طيار.

وقدمت الولايات المتحدة 40 زورقا نهريا مصفحا، فيما مولت تجديد 250 مركبة أمنية مصفحة من طراز M1117.

وبموجب المساعدات، تقدم الولايات المتحدة أنظمة الاتصالات الآمنة التكتيكية وأنظمة المراقبة إلى أوكرانيا، موازاة مع تمويل التدريب والصيانة والاستدامة.

وقالت وزراة الدفاع إن الولايات المتحدة التزمت حتى الآن بأكثر من 18.9 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ بداية إدارة بايدن.

وأشارت إلى أنه مع توالي مع ما وصفتها بالهجمات الجوية الروسية "الوحشية" على البنية التحتية المدنية الأوكرانية، تعد قدرات الدفاع الجوي الإضافية أمرا بالغ الأهمية.

في غضون ذلك، قال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي، إنه على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، أن يتحمل مسؤولية استخدام القوة ضد أوكرانيا، ثم اعتبر ما يجري في البلاد "تهجيرا للأوكرانيين".

وأضاف وزير الخارجية الأميركي أنه على روسيا أن تتوقف عما وصفه بـ"الابتزاز" في إطار عمليات نقل الحبوب.