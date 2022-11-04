وأضاف الموقع أن الموعد المتوقع لهذا الإعلان هو 14 نوفمبر الجاري، أي بعد أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.

ولفت إلى أن الإعلان يرجح أن يأتي بعد يوم يتوقع أن يشهد عددا من الأحداث السياسية، وفق ما نقل عن مصادر مطلعة على هذه المحادثات التي وصفها بـ"الحساسة".

وكان ترامب وكبار مستشاريه قد لمّحوا منذ أسابيع إلى أن الإعلان عن خوض انتخابات عام 2024 وشيك.

ومع إظهار استطلاعات الرأي تقدم الجمهوريين على الديمقراطيين، يخطط ترامب لإلقاء كلمة في ليلة الانتخابات من أجل البناء على زخم جهوده للوصول إلى البيت الأبيض.

وكان ترامب يسعى إلى هذه اللحظة منذ وقت طويل، وقد يلجأ إلى الإعلان عن ترشحه حتى قبل موعد انتخابات التجديد النصفي، في محاولة لقطع الطريق أمام أي منافس في الحزب الجمهوري، بحسب "أكسيوس".

ماذا حدث في الأسابيع الماضية؟