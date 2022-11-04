اندلعت يوم الجمعة اشتباكات عنيفة بين أنصار رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، وقوات الأمن في راولبندي بإقليم البنجاب، فيما تعيش البلاد على وقع تداعيات محاولة الاغتيال التي وقعت الخميس، وزادت منسوب التوتر السياسي.