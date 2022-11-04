وحذرا ميدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، من أن موسكو قادرة على إرسال كل أعدائها إلى نيران جهنم الأبدية.

وقال ميدفيديف، الذي وصف نفسه ذات مرة بأنه ليبرالي يدعو للحداثة عندما شغل منصب الرئيس من 2008 إلى 2012، إن موسكو تحارب "مدمني مخدرات نازيين مجانين" في أوكرانيا مدعومين من الغربيين الذين قال إن "لعابهم يسيل على أذقانهم من الانحلال".

وفي رسالة بمناسبة يوم الوحدة الوطنية في روسيا، قال ميدفيديف إن روسيا لديها أسلحة مختلفة تتضمن القدرة على "إرسال جميع أعدائنا إلى جهنم".

وقال ميدفيديف إن "أسلحة الشيطان.. أكاذيب متشابكة. وسلاحنا هو الحقيقة. ولهذا السبب قضيتنا هي الحق. ولذلك سيكون النصر حليفنا!"

ونفت أوكرانيا والغرب مرارا ما يقوله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن أن أوكرانيا يحكمها فاشيون يضطهدون المتحدثين بالروسية. ويؤكدون من جانبهم أن الحرب تعكس نهما روسيا وحشيا للسيطرة على الأراضي.

من جهة ثانية، وعلى جبهة المعارك في أوكرانيا، قالت وزارة الصحة الروسية إن شخصا قتل وأصيب 2 جراء قصف أوكراني استهدف مقاطعة خيرسون الأوكرانية.

وأعلنت السلطات المحلية الموالية لروسيا في دونيتسك عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 10 آخرين جراء قصف أوكراني على الإٌقليم.