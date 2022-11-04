وقالت موسكو الأسبوع الماضي إن حملة "التعبئة الجزئية" لنحو 300 ألف من جنود الاحتياط قد انتهت لكنها أقرت بأن مشاكل شابتها. واعتقل أكثر من ألفي شخص في احتجاجات وسط حالة استياء عامة بسبب استدعاء رجال للقتال على الرغم من أنه ينبغي إعفاؤهم لأسباب طبية وكذلك بسبب افتقارهم إلى أي خبرة عسكرية.

وفي مرسوم نُشر على موقع الكرملين على الإنترنت، قال بوتين إن المبلغ يهدف إلى "اتخاذ تدابير إضافية للدعم الاجتماعي" للجنود المتعاقدين والذين تم استدعاؤهم، دون الخوض في تفاصيل أخرى.

والحد الأدنى للأجر الشهري الذي يعرض على الجنود المتعاقدين هو 160 ألف روبل (2700 دولار)، وهو ما يقرب من ثلاثة أضعاف متوسط الأجور في روسيا.