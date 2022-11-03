وقالت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها على الإلكتروني إن عقوبات الخميس، والتي فرضت بموجب لوائح عقابية تهدف إلى مكافحة الإرهاب العالمي، تستهدف أيضا عددا من السفن.

وقد حدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) أعضاء شبكة تهريب النفط الدولية التي سهلت تجارة النفط ودر إيرادات لحزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري.

تضم الشبكة التي تم تصنيفها، الخميس، العديد من الأفراد والشركات والسفن المشاركة في مزج النفط لإخفاء الأصول الإيرانية للشحنات وتصديرها في جميع أنحاء العالم لدعم حزب الله وفيلق القدس.

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي نيلسون: "يستخدم الأفراد الذين يديرون هذه الشبكة غير المشروعة شبكة من الشركات الوهمية وتكتيكات احتيالية، بما في ذلك تزوير الوثائق للتعتيم على أصول النفط الإيراني، وبيعه في السوق الدولية، والتهرب من العقوبات".

وأضاف المسؤول الأميركي قائلا: “يجب على المشاركين في السوق أن يكونوا يقظين من محاولات حزب الله وفيلق القدس لتحقيق إيرادات من تهريب النفط لتمكين أنشطتهم الإرهابية في جميع أنحاء العالم".