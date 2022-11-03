كما انتقد أوستن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي لي جونغ سوب في مقر البنتاغون، عزم بيونغيانغ إطلاق صواريخ أخرى.

وكانت واشنطن وسول قد أعلنتا تمديد مناوراتهما الجوية المشتركة الأكبر على الإطلاق، بسبب "الاستفزازات الأخيرة" من كوريا الشمالية.

وأضاف أوستن "تحالفنا صلب" وسنواصل العمل بشكل وثيق معا لتطوير خيارات لحماية الولايات المتحدة وحلفائنا في المنطقة".

ووفق هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، تم إطلاق ثلاثة مقذوفات، صاروخان قصيرا المدى وصاروخ بالستي عابر للقارات، صباح الخميس من الشمال باتجاه بحر اليابان.

وقال جيش كوريا الجنوبية إن عملية إطلاق الصاروخ البالستي العابر للقارات "يفترض أنها انتهت إلى الفشل".

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت الأربعاء 23 صاروخا عبر أحدها "خط الحد الشمالي" الذي يشكّل الحدود البحرية بين البلدين.