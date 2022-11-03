وبحسب مانقلته عدسات الكاميرات، ظهر خان أمام حشود المجتمعين للاطمئنان على صحته.

وجرى نقل رئيس الوزراء السابق البالغ 70 عاما، بشكل سريع إلى مدينة لاهور من أجل تلقي العلاج، وسط حالة من الهلع في المكان.

وأصيب أعضاء آخرون من حزب الإنصاف، خلال إطلاق النار على عمران خان، الذي كان قد غادر منصبه وسط توتر سياسي كبير.

وكان عمران في مسيرة حاشدة تطالب بإجراء انتخابات مبكرة في البلاد، فيما أكدت وكالة "فرانس برس"، مقتل الشخص الذي أطلق النار على رئيس الوزراء الباكستاني السابق.