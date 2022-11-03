وتقول كييف إن روسيا كثفت في الايام الأخيرة قصفها للمنطقة، بحسب رويترز.

وكانت السلطات الموالية لموسكو في زابوريجيا أعلنت في وقت سابق أن القوات الروسية إحبطت محاولة إنزال للجيش الأوكراني لاستعادة محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها موسكو.

كذلك ذكرت شركة الطاقة النووية الأوكرانية "إنرجواتوم"، اليوم الخميس، أن الكهرباء انقطعت عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية بعد قصف روسي.

وقالت الشركة إن القصف الروسي دمر خطوط الضغط العالي الباقية، مما يعني أن المحطة تعمل الآن باستخدام مولدات تعمل بالوقود فحسب.

وأضافت أن المحطة، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، لديها وقود يكفي لتشغيل المولدات لمدة 15 يوما.

استهداف محطة زابوريجيا النووية

في 19 أكتوبر الماضي، قالت روسيا إن القوات الأوكرانية حاولت استعادة محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها موسكو في جنوب أوكرانيا، لكنها تمكنت من صدها بعد قتال استمر عدة ساعات، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الروسية الرسمية.

في 13 أكتوبر، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل ماريانو غروسي، للصحفيين في كييف، إن الوضع حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية لا يزال "مقلقا".

في 9 أكتوبر، كشفت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، أن قوات بلادها تصدت لهجوم لنظيرتها الأوكرانية في اتجاه مدينة زابوريجيا، الواقعة جنوب شرقي أوكرانيا.

محطة زابوريجيا النووية