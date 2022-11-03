وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن لدى الولايات معلومات تشير إلى أن كوريا الشمالية تزود روسيا سرا بعدد "كبير" من قذائف المدفعية لاستخدامها في الحرب التي تخوضها في أوكرانيا.

وكانت قد كشفت معلومات استخباراتية رُفعت عنها السرية أن الولايات المتحدة تتهم كوريا الشمالية بتزويد روسيا سرا بقذائف مدفعية لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، من خلال محاولة إخفاء المكان الذي يتم نقلها إليه.

وتفيد المعلومات الاستخباراتية بأن كوريا الشمالية تحاول إخفاء شحنات الأسلحة من خلال جعلها تبدو وكأنه يتم إرسالها إلى دول في الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا.

وتأتي هذه المعلومات الاستخباراتية بعد حوالي شهرين من تصريحات مسؤولي استخبارات أميركيين عن أنهم يعتقدون أن روسيا كانت بصدد شراء ملايين الصواريخ وقذائف المدفعية من كوريا الشمالية لاستخدامها في ساحة المعركة.