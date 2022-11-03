وقال وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا إن الصاروخ لم يحلق فوق اليابان رغم التحذيرات التي صدرت لسكان بعض المناطق بالاحتماء.

وقال هامادا "تم الكشف عن الصاروخ باعتبار أنه من المحتمل أن يحلق فوق الأرخبيل الياباني، لذلك جرى إصدار التحذير".

وأضاف "بعد التحقق من المعلومات، أكدنا أن الصاروخ لم يعبر الأرخبيل الياباني، لكنه اختفى فوق بحر اليابان".

وقالت الحكومة في وقت سابق إن الصاروخ حلق بالفعل فوق الأراضي اليابانية متجها نحو المحيط الهادي.

وأعلنت سول الخميس أن كوريا الشمالية أطلقت "صاروخا بالستيا غير محدد" بعد يوم من إطلاق بيونغيانغ أكثر من 20 صاروخا أحدها سقط بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق"، في إشارة الى البحر الذي يطلق عليه أيضا اسم بحر اليابان.