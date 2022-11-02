فقد صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف بأن الرئيس الروسي لم يتخذ بعد قرارا فيما إذا كان سيرشح نفسه لولاية جديدة أم لا، وفقا لما ذكرته وكالة تاس الإخبارية الروسية.

يشار إلى أن ولاية فلاديمير بوتين الحالية تنتهي في العام 2024، بعد أن تم تمديدها من 4 إلى 6 سنوات.

بوتين رئيسا

في 31 ديسمبر 1999، أصبح بوتين رئيسا بالإنابة، في أعقاب استقالة الرئيس الأسبق بوريس يلتسين.

في 26 مارس عام 2000، تم انتخاب فلاديمير بوتين رئيسا لجمهورية روسيا الاتحادية للمرة الأولى.

أعيد انتخاب بوتين في 14 مارس 2004 بعد حصوله على 71.3 في المئة من أصوات الناخبين الروس.

بوتين بعد التعديل الدستوري

في نهاية العام 2008، تم إقرار تعديل دستوري خلال الفترة الرئاسية للرئيس دميتري مدفيديف يقضي بتمديد ولاية الرئيس من 4 إلى 6 سنوات.

في العام 2008، تولى بوتين رئاسة الوزراء، بينما انتخب مدفيديف رئيسا لروسيا.

في 4 مارس من العام 2012، عاد بوتين لرئاسة روسيا مجددا بعد فوزه في الانتخابات وحصوله على 63.6 في المئة من الأصوات، ليبدأ ولاية جديدة مدتها هذه المرة 6 سنوات.

في 4 مارس عام 2018، أعيد انتخاب بوتين بأغلبية 76.7 في المئة من الأصوات، ما يعني أنه سيبقى في الحكم حتى العام 2024.

وحاليا، أصبح لبوتين الحق في الترشح خلال الانتخابات الرئاسية التي ستجري عام 2024.