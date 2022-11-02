وأعلن مكتبه في وقت سابق إنه من المتوقع أن يتغيب سوناك عن قمة المناخ السنوية.

وتعقد قمة المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ بمصر، بدءا من 6 من نوفمبر.

وأعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأميركي جو بايدن أيضا سيتوجه إلى مصر للمشاركة في القمة.

وتهدف اجتماعات القمة المناخية السنوية للأمم المتحدة إلى مساعدة الحكومات على الاتفاق على خطوات للحد من ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم.