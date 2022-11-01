وقال الكرملين إنه يبحث اتخاذ "إجراءات إضافية" ردا على مسؤولية بريطانيا عن هجوم "نورد ستريم".

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "تملك أجهزتنا الاستخبارية أدلة تشير إلى أن الهجوم أشرف عليه ونسّقه خبراء عسكريون بريطانيون".

واتهم الجيش الروسي السبت الماضي لندن بالضلوع في الانفجارات التي تسببت في تسربات في سبتمبر من خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2 في بحر البلطيق اللذين بنيا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وكتبت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام: "شارك ممثلون من وحدة تابعة للبحرية البريطانية في التخطيط والإمداد وتنفيذ العمل الإرهابي في بحر البلطيق في 26 سبتمبر لتخريب عمل خطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 و2".

وتقول روسيا، التي مدت خطوط الأنابيب "نورد ستريم" مع شركاء أجانب، إن الأضرار نجمت عن أعمال تخريب.

وحققت السلطات السويدية والدنماركية في 4 تسريبات في خطي أنابيب "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2".

والنتائج التي توصلت إليها الدنمارك مماثلة فيما يبدو لتلك التي توصل إليها المدعون السويديون الذين قالوا في وقت سابق إن تفجيرات قد تسببت على الأرجح في حدوث التسريبات من خطي الغاز.

وكانت الإمدادات عبر خط "نورد ستريم 1" قد توقفت بالفعل قبل اكتشاف التسريبات، بينما لم يبدأ "نورد ستريم 2" عمليات التسليم التجارية.

معلومات استخباراتية

صرّح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، منتصف أكتوبر الماضي، بأن لدى روسيا معلومات استخباراتية بشأن التخريب الذي تعرض له خط أنابيب نقل الغاز "نورد ستريم".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن ناريشكين قوله: "لدينا المعلومات، لكنني لن أكشف عنها".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن ما حصل لـ"نورد ستريم" يعد "عملا إرهابيا دوليا"، واصفا إياه بأنه "سابقة خطيرة تهدد البنية التحتية للطاقة في أنحاء العالم".

وتابع بوتين: "المستفيد من تخريب خطي نورد ستريم واضح للجميع".

حادثة التسرب

في 26 سبتمبر، وقعت حوادث متتالية بالقرب من خطي أنابيب تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا، مما نتج عنها تسريبين للغاز واحد في "السيل الشمالي -1" وآخر في "السيل الشمالي- 2" بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية.

في اليوم نفسه، سجل جهاز قياس الزلازل في بورنهولم، هزة أرضية على الساعة الثانية صباحا وهزة أخرى الساعة السابعة مساء.

سجل علماء الزلازل في السويد انفجارات قوية تحت البحر قبل تسرب الغاز.

في 27 سبتمبر، قال الجيش الدنماركي إن بحوزته صورا تشير إلى ظهور دوائر يتراوح قطرها ما بين 200 وألف متر على سطح بحر البلطيق عقب التفجيرات.

في 28 سبتمبر، أعلنت السلطات السويدية والدنماركية، أنه لم يعرف بعد سبب تسرب الغاز الذي صدر في موقعين من خط "نورد ستريم 1".

في 29 سبتمبر، أعلنت السويد اكتشاف تسرب رابع للغاز من الخط.

نورد ستريم