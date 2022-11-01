وقال المركز لوكالة "فرانس برس": "وافقت وفود أوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة على تحرك هذه السفن الثلاثاء. وأبلغ الوفد الروسي به".

ويشرف المركز في إسطنبول على صادرات الحبوب الأوكرانية بموجب اتفاق دولي وقع في يوليو الماضي، وأعلنت روسيا انسحابها منه قبل أيام.

إصرار أوكراني على التصدير

دعوة روسية لضمان سلامة السفن

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين أوكرانيا إلى ضمان سلامة السفن التي تعبر ممر تصدير الحبوب، متهما كييف بأنها تشكل "تهديدا" بعد هجوم استهدف الأسطول الروسي في القرم السبت.

وفي مؤتمر صحافي قال بوتين إن "أوكرانيا يجب أن تضمن أنه لن يكون هناك أي تهديد لأمن السفن المدنية".

واتّهم الرئيس الروسي كييف باستخدام ممر الحبوب لشنّ الهجوم الذي ينسبه إليها وارتكز عليه لتبرير انسحابه من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية.

وبيّن بوتين أنه "خطر يتهدد سفننا وسفننا المدنية"، مشددا على أن روسيا لم تنسحب من الاتفاق بل "علّقت" التزامها به.

وأتاح الاتفاق الذي وقّعته كييف وموسكو في 19 يوليو برعاية الأمم المتحدة وتركيا، تصدير الحبوب الأوكرانية تجنّبا لأزمة غذاء عالمية من جراء النزاع الدائر في أوكرانيا.

وحدد الاتفاق ممرا آمنا تعبره السفن المحملة بالحبوب وصولا إلى إسطنبول للخضوع للتفتيش.

وسمح الاتفاق بتصدير أكثر من 9.5 ملايين طن من الحبوب الأوكرانية حتى الآن، ويفترض تجديده في 19 نوفمبر.