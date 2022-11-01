وأعلنت السلطات الموالية لروسيا في خيرسون، الثلاثاء، بتوسيع مناطق إجلاء السكان من المنطقة الواقعة جنوبي أوكرانيا.

وأشارت مصادر إلى أن عملية الإجلاء الجديدة ستتوسع 15 كيلومترا إضافية لتشمل 7 بلدات إضافية.

سلاح السدود

في الأيام الأخيرة، تتالت تحذيرات، من موسكو وكييف بشأن أن تفجير سد "كاخوفكا" الضخم في خيرسون، سيغرق منطقة واسعة، ويودي بحياة الآلاف.

ما أهمية سد "كاخوفكا"؟